Gebukt onder de schulden

Belgische bedrijven torsen een relatief zware schuldenlast, blijkt uit cijfers van de OESO. Daar is een plausibele verklaring voor, het is geen reden tot grote bezorgdheid. Er is overigens niets mis met schulden. Die kunnen een hefboom zijn om de activiteiten uit te breiden en de winstgevendheid op te krikken. Maar er is, zoals altijd, ook een keerzijde aan de medaille.