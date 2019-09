Geert Noels en management nemen volledige controle over Econopolis

Oprichter Geert Noels en het management verwerven de volledige controle over de Antwerpse vermogensbeheerder na de exit van grootaandeelhouders Urbain Vandeurzen en Mark Leysen.

Dat meldt VMF Invest, het investeringsvehikel van de familie Vandeurzen, vrijdag in een persbericht. Afgelopen zomer was al duidelijk geworden dat er zich een wissel van de wacht aandiende in het aandeelhouderschap van Econopolis, de vermogensbeheerder rond de econoom Geert Noels.