Gegevens gestolen van 160.000 Belgische Allianz-klanten

Klanten die recent beroep hadden gedaan op de diensten van verzekeraar Allianz Partners, riskeren dat hun data misbruikt worden door oplichters na een grote kluisroof eerder dit jaar.

Afgelopen zomer gingen criminelen in Nederland aan de haal met een fysiek backupsysteem waar de Duitse reisverzekeraar Allianz Partners de gegevens van duizenden klanten bijhoudt. In september was al duidelijk geworden dat de dieven de data van 260.000 klanten hadden gestolen.

Nu geeft Allianz na enkele maanden analyse toe dat ook de gegevens van 160.000 Belgische klanten op de gestolen backupsystemen stonden. Het gaat om data van Belgische klanten met een polis onder de naam Allianz Assistance, die recent een schadegeval hebben aangegeven bij de reis- en autoverzekeraar.

'Daarbij is soms gevoelige data gestolen, zoals bankgegevens, plaatnummers of andere persoonlijke informatie', zegt de woordvoerder van Allianz Partners. 'We zijn alles al sinds september aan het onderzoeken en hebben nog geen signalen ontvangen dat de criminelen ook toegang hebben gekregen tot de data die ze hebben gestolen.'

Waakzaamheid geboden

Oplichters kunnen de ontvreemde klantgegevens gebruiken om hen misleidende mails te sturen om hen geld af te troggelen. Allianz Partners zegt contact op te nemen met de getroffen klanten, maar raadt hen intussen aan om waakzaam te blijven.

'Als klanten merken dat er iets abnormaal gebeurt, moeten ze meteen contact opnemen met ons. Bijvoorbeeld als ze plots een mail zouden ontvangen waarin hen wordt gezegd dat hun polis wordt opgeschort en dat ze naar een bepaalde link moeten surfen om dat te vermijden.'