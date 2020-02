Geldkoerier Brink's maakt comeback in België

Het Amerikaanse Brnik's neemt de geldtransportdiensten van G4S over en verwerft zo meteen een dominante positie in België.

Het Amerikaanse beveiligingsbredrijf Brink's neemt de geldtransportdiensten van concurrent G4S over en wordt zo na jaren afwezigheid weer actief in ons land.

Brink's betaalt 860 miljoen dollar (omgerekend 791 miljoen euro) om de geldtransportdiensten in 17 landen over te nemen van zijn Britse concurrent G4S. Een reuzensprong, want door de deal breidt Brink's zijn actieterrein uit van 41 naar 55 landen, goed voor 25.000 werknemers. Brink's krijgt er 3.700 voertuigen bij.

De overname betekent voor Brink's ook een comeback in België. Dat is opvallend, want bijna tien jaar geleden werd de Belgische tak, toen al jaren verlieslatend, failliet verklaard. Een deel van de activiteiten kwam in handen van het Belgische Cobelguard, dat intussen is overgenomen door de Zweedse beveiligingsspecialist Loomis. Brink's was via zijn Amerikaanse moedergroep in België enkel nog actief in de diamantsector.

Investeringen in België

In een persmededeling zegt Brink's dat het van plan is te investeren in de verdere groei van zijn geldtransportdiensten. De 4GS-managers die die tak leiden, blijven ook na de overname aan boord, klinkt het.

Dat Brink's net nu de geldtransportdiensten van G4S overneemt is opmerkelijk, want steeds meer consumenten betalen elektronisch.

Dat Brink's uitgerekend nu in deze business wil investeren, is nog om een andere reden opvallend. Nu klanten steeds meer elektronisch betalen, lijkt geldtransport een steeds minder aantrekkelijke markt om actief in te zijn. had G4S afgelopen zomer al aangekondigd dat het zijn 'Cash Solutions'-tak zou afstoten en zich meer zou toeleggen op zijn andere beveiligingsservices en op betaaltechnologie.