Geldtransferdienst TransferWise in top 5 van Europese ‘eenhoorns'

Het fintechbedrijf TransferWise, dat goedkope internationale geldoverschrijvingen mogelijk maakt, is in een kapitaalronde gewaardeerd op 3,5 miljard dollar (3,1 miljard euro).

Daarmee is het een van de vijf grootste niet-genoteerde bedrijven met een miljardenwaardering, of zogenaamde ‘eenhoorns’, van Europa, volgens data van Bloomberg en CB Insights.

De vier andere toppers zijn de Franse datacenterbeheerder Global Switch, het Zwitserse biotechbedrijf Roivant Sciences, de Duitse online tweedehandswagenverkoper Auto1 Group en de Duitse prothesemaker Otto Bock HealthCare. In de fintechsector is Transferwise de meest waardevolle Europese start-up.

Richard Branson

Nomadische werknemers

Transferwise werd in 2011 opgericht door de Esten Taavet Hinrikus en Kristo Käärmann. De dienst is onder meer populair bij expats en ‘nomadische werknemers’ die veel inkomsten boeken in verschillende landen en valuta. Het bedrijf telt naar eigen zeggen 5 miljoen gebruikers in de hele wereld. Maandelijks wordt via het systeem meer dan 4 miljard dollar tussen bankrekeningen versluisd. Onlangs kondigde het bedrijf ook de opening van een kantoor in Brussel aan.