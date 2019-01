Geldtransferdienst TransferWise maakt borst nat voor brexit-stemming

De Britse geldtransferdienst, die een kantoor wil openen in Brussel, beperkt tijdelijk de bedragen die via zijn platform kunnen worden verstuurd.

Klanten die via TransferWise vanuit het VK geld versturen kunnen doorgaans tot 1 miljoen pond verzenden. Maar nu het Britse Lagerhuis later dinsdag stemt over de brexit-deal die de Britse premier Theresa May sloot met de EU, wordt dat bedrag voor 24 uur worden beperkt tot 10.000 pond. De nieuwe plafonds werden om 9 uur 's ochtends ingesteld, bevestigde TransferWise dinsdag aan het financiële persagentschap Bloomberg.

TransferWise neemt die maatregel omdat de langverwachte stemming van dinsdagavond voor behoorlijk wat schommelingen kan zorgen op de valutamarkten. 'We hanteren realtime valutakoersen als een klant een transfer wil doorvoeren,' klinkt het in een statement. 'In tijden van extreme volatiliteit kan dat onze diensten beïnvloeden.'