Geldverstuurder TransferWise kiest Brussel als Europese basis

De nakende brexit zet de Britse geldtransferdienst aan om bij de Nationale Bank van België een vergunning aan te vragen en in Brussel een kantoor te openen.

Wie via zijn bank al eens geld heeft overgemaakt naar pakweg Australië of Brazilïë, zal het opgevallen zijn. De bank pikt in sommige gevallen tientallen euro's in voor de transactiekosten. TransferWise zegt zo'n geldtransfer tot tien keer goedkoper te kunnen doen. Het digitaal platform behoort tot de ambitieuze techbedrijven die de traditionele banken aanvallen met mobiele financiële diensten die gebruiksvriendelijker zijn en minder kosten.

Het fintechbedrijf, in 2011 opgericht door de Esten Taavet Hinrikus (ex-Skype) en Kristo Käärmann, is intussen naar eigen zeggen goed voor omgerekend ruim 3 miljard euro geldtransfers per maand - en wereldwijd 4 miljoen gebruikers. Bij zijn eerste kapitaalverschaffers zitten bekende namen als de Facebook-investeerders Marc Andreessen en Peter Thiel en Virgin-baas Richard Branson.

Brexit

De geldverstuurdienst opereert vanuit hoofdkwartier Londen. Niet als bank, maar als 'instelling voor elektronisch geld', met een vergunning van de Britse toezichthouder FCA. Het bedrijf vraagt nu een bijkomende vergunning als 'betalingsinstelling' aan bij de Nationale Bank van België. Dat heeft alles te maken met het verwachte vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie op 29 maart 2019. Net als andere bedrijven houdt TransferWise rekening met het scenario van een ongeordende ‘no deal'-brexit.

Transferwise kiest voor Brussel als 'belangrijke nieuwe schakel in Europa' omdat de Belgische regelgeving het meest vergelijkbaar is met de Britse. CEO Käärmann: 'Een Belgische vergunning zorgt ervoor dat we een goede service kunnen blijven aanbieden aan onze gebruikers over de hele wereld, wat er ook gebeurt met de brexit-deal.'

Brussels kantoor

Het bedrijf is gul met complimenten voor de Belgische toezichthouder. 'De Nationale Bank van België heeft een heel goede indruk op ons gemaakt met hun kennis van de betalings- en e-moneysector en hun openheid voor innovatie. We willen graag een even productieve relatie opbouwen met de NBB, net zoals we die vandaag hebben met het Britse FCA.'

Er komt ook een nieuw kantoor in de Belgische hoofdstad, de tiende regionale antenne van het bedrijf. 'Brussel ligt aan de bron van alle EU-zaken, dus een kantoor in de stad is een logische stap voor ons', zegt Käärmann. Transferwise telt 1.400 werknemers wereldwijd, waarvan ruim 200 in Londen, en is van plan om 'een klein team' aan te nemen in Brussel.

Brussel wordt niet de eerste vestiging van de geldverstuurder in de eurozone, want dat is Tallinn, Estland. 'Ook in Londen en Tallinn blijven we onze aanwezigheid uitbreiden', zegt het bedrijf.

Digitale partners

TransferWise moet alle Europese regelgeving goed in de gaten houden, want het lonkt naar partnerschappen met internetbanken. Dat is recent gelukt met de digitale banken N26 (Duitsland), Monzo (Verenigd Koninkrijk) of Bunq (Nederland). 'Voor zulke banken is het interessanter om met ons in zee te gaan in plaats van met het traditionele bankenplatform Swift', zegt het bedrijf.