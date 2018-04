Generali België verkocht aan holding uit Bermuda

Generali België is de nummer elf op de Belgische verzekeringsmarkt, met 420.000 klanten en 430 werknemers. Het bedrijf kwam vorig jaar in de etalage te staan, nadat de Italiaanse moedergroep de Belgische divisie in november 2016 tot een niet-kernactiviteit gedegradeerd had.

'Naast het lanceren van onze business met de overnames van Delta Lloyd Lebensversicherung in 2015 en Aegon Ireland eerder deze maand, is deze transactie een andere belangrijke stap in de richting van ons doel om de voornaamste Europese verzekeringsconsolidatie- en levensherverzekeringspartner te worden', zegt Michele Bareggi, partner bij Athora, in een persbericht. 'België is al van het begin een belangrijke markt voor Athora en Generali Belgium past perfect in onze strategie en groeiplannen in Europa.'