Generali Belgium wordt Athora

Athora, de holding uit Bermuda die in april Generali Belgium overnam, kondigt voor de komende jaren nog verdere investeringen in de Benelux aan.

Athora, een vehikel van de Amerikaanse investeringsreus Apollo Global Management dat zijn hoofdzetel in Bermuda heeft, legde in april vorig jaar 540 miljoen euro op tafel voor Generali Belgium . Die dochter van de Italiaanse groep Generali is het nummer elf op de Belgische verzekeringsmarkt met 430 werknemers en 420.000 klanten.

Nu de overname definitief is afgerond, zal ook de merknaam Generali uit het Belgische straatbeeld verdwijnen. Tegen eind juni wordt Generali omgedoopt in Athora Belgium.

Verdere groei

Athora probeert al langer steviger voet aan de grond te krijgen in Europa en ging de voorbije maanden op overnamepad. De verzekeraar heeft nu activiteiten in Duitsland, Ierland, Groot-Brittannië en Bermuda.

In een persbericht herhaalt Eric Viet, de topman voor de Benelux-tak van Athora, dat de verzekeraar de komende jaren op verdere groei mikt in onze regio. Niet alleen de activiteiten van Generali Belgium worden verder ontwikkeld. 'We plannen de komende jaren ook aanzienlijke kapitaalmiddelen in te zetten in de Benelux en actief groeimogelijkheden te zoeken in de regio', klinkt het nog.