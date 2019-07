Generali klopt Ageas in race voor Portugese prooi

De Italiaanse verzekeraar Generali zit in poleposition voor de overname van het Portugese Tranquilidade. Onder meer Ageas was daarin geïnteresseerd.

Apollo

Het Duitse Allianz en het Belgische Ageas waren uitgenodigd om in de tweede biedingsronde een bod uit te brengen. Portugal is een van de thuismarkten van Ageas.

Tranquilidade, de tweede grootste verzekeraar in Portugal, is in handen van het financiële fonds Apollo. Die kocht het 148 jaar oude bedrijf in 2015 van de in moeilijkheden geraakte Banco Espirito Santo voor ruim 200 miljoen euro.