Gents Capital Coach maakt grote sprong op Nederlandse vermogensbeheersmarkt

Capital Coach, een relatief onbekende investeringsgroep in het Gentse, zet zijn opmars in Nederland voort. Na de overname van een lokale speler heeft de Nederlandse tak van Capital Coach er zo'n 2 miljard euro aan vermogens onder beheer.

Capital Coach, dat zo'n 17 jaar geleden werd opgericht door de voormalige zakenbankiers Marc Monbaliu en Stefaan Festjens, is al een tijdje bezig aan een stevige opmars in Nederland.

In de herfst van vorig jaar legde de speler, met hoofdzetel in Luxemburg, in een klap de hand op vijf lokale vermogensbeheerders. Die werden ondergebracht in een nieuw vehikel, dat de naam Auréus kreeg en 1,2 miljard euro aan klantenvermogens onder beheer had. Afgelopen herfst nam Auréus ook Amfora over, een vermogensbeheerder uit Goes.

Daar komt nu de family office Ritzer en Rouw bij. Met de overname van die speler uit Noord-Brabant is Auréus al goed voor 2 miljard euro aan vermogens onder beheer, meldt Het Financieele Dagblad dinsdag. Daarmee komt Auréus net onder de grootste private banks en vermogensbeheerders van Nederland te staan.

Hoeveel Auréus voor Ritzer en Rouw op tafel legt, is niet bekend. Dat Capital Coach via Auréus de voorbije maanden vooral op Nederland focuste, is niet toevallig. De Nederlandse markt voor vermogensbeheer is bijzonder versnipperd en telt veel meer spelers dan de Belgische. Maar door de steeds strengere regelgeving, de razendsnelle digitalisering en de historisch lage rente lopen de kosten voor veel van die kleinere huizen hoog op. Heel wat vermogensbeheerders besloten daarop zichzelf in de etalage te zetten.

Capital Coach profileert zich als een actieve investeerder in Belgische en Nederlandse kmo's. Het is ook actief op de vastgoedmarkt in België en Luxemburg via zijn zustervennootschap Licence to Construct, met hoofdzetel in Luxemburg. Tegelijk is Capital Coach actief als verzekeringsmakelaar, nadat het vorig jaar de Waregemse speler Callens heeft overgenomen.