Gentse 'bankenportier' Harmoney trekt naar Luxemburg

Het Gentse fintechbedrijf Harmoney, dat banken en verzekeraars helpt klanten te screenen en de financiële regelgeving na te leven, waagt zich met een Luxemburgse joint venture voor het eerst over de grens. Tegen het einde van dit jaar kan daar nog een deal in Frankrijk bijkomen.

Harmoney zette zich vier jaar terug in de markt als een 'beleggersdashboard' dat banken en verzekeraars helpt het beleggersprofiel van hun klanten in te schatten en hun advies daarop af te stemmen. Dat dashboard maakt nog altijd deel uit van het aanbod, maar intussen staat het Gentse technologiebedrijf banken en verzekeraars ook bij in de screening van klanten en in de opvolging van de striktere regelgeving voor de sector.

Een groeimarkt, want wegens de strengere witwaswetgeving en een reeks schandalen spijkeren banken en verzekeraars hun interne controlesystemen bij. Harmoney kan als externe poortwachter volop inspelen op die trend. 'We bieden modules aan waarmee financiële spelers klanten veilig aan boord kunnen halen, maar ook toepassingen waarmee complianceafdelingen kunnen checken of klanten op sanctie- of terreurlijsten staan', zegt CEO Thomas Van Maele.

Vandeurzen

Harmoney wilde al een tijd de grens overtrekken. Twee jaar terug verzekerde het zich van groeikapitaal van techondernemers zoals Urbain Vandeurzen, Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere van de Gentse softwareproducent Showpad en Jeroen Lemaire van de digitale studio In The Pocket.

Door een joint venture met de Luxemburgse fintechspeler Finologee maakt het nu zijn buitenlandse debuut. Harmoney en Finologee, dat de Payconiq-voorloper Digicash ontwikkelde, lanceren KYC Manager. Dat platform staat banken en verzekeraars toe informatie over hun klanten in te winnen, zoals de antiwitwaswetgeving vereist.

Nederland en Frankrijk

De timing van de deal zit goed. 'De Financial Action Task Force, een organisatie in de G7, had dit jaar rondes gepland in de Luxemburgse financiële sector om te zien of de interne controlemechanismes op punt staan. Door de coronacrisis is dat uitgesteld naar vorig jaar, maar je merkt dat de nationale toezichthouder in Luxemburg alle instellingen onder druk zet om in orde te zijn.'