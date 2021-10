Gentse cashflowcoach in Amerikaanse handen

De Gentse fintech iController, die bedrijven toelaat het betaalgedrag van hun klanten beter op te volgen, wordt voor 50 miljoen euro overgenomen door de Amerikaanse betaalspecialist Billtrust.

iController, dat 14 jaar geleden werd opgericht door ondernemer Peter Janssens, profileert zich als een soort digitale assistent waarmee bedrijven hun kredietmanagement kunnen verbeteren.

Het fintechbedrijf ontwikkelt software om in te schatten of klanten in staat zijn hun facturen op tijd te betalen of niet. Tegelijk helpt iController na te gaan wat de beste manieren zijn om een klant die nog niet heeft betaald ertoe aan te zetten dat alsnog te doen.

Het fintechbedrijf mikt zowel op kleine als grote ondernemingen en instellingen en heeft al een hele reeks bekende klanten zoals de bioscoopgroep Kinepolis, het transportbedrijf H.Essers en de automerken BMW, Volvo en Mercedes-Benz. Ook KBC werkt samen met iController.

Groeiende interesse

Intussen telt iController bijna 600 Europese klanten en heeft het kantoren in Gent, Amsterdam, Frankfurt en Manchester. De snelle groei van iController is ook Billtrust niet ontgaan. De Amerikaanse groep, die net als iController actief is in kredietmanagement en eerder dit jaar debuteerde op de Nasdaq-beurs, neemt de Gentse fintech nu over voor omgerekend 50 miljoen euro. 'Deze overname past in ons groeiplan om wereldwijd te groeien, meer soorten klanten aan te spreken en onze bestaande klanten extra meerwaarde te bieden', klinkt het in een persbericht.