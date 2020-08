Gentse virtuele verzekeringsassistente lonkt naar Frankrijk

De Gentse starter WeGroup, die technologie ontwikkelt om verzekeringsmakelaars of bankagenten efficiënter te laten werken, tankt 3 miljoen euro bij en wil nu ook het buitenland opzoeken.

WeGroup werd een drietal jaar geleden opgericht en ontwikkelde een virtuele assistente, die de naam Louise meekreeg. Op basis van data en artificiële intelligentie moet Louise verzekeringsmakelaars en bankagenten helpen efficiënter te werken en klanten beter te bedienen. In België werken al enkele honderden verzekeringsmakelaars en bankagenten met Louise, zegt WeGroup in een persbericht.

Vorig jaar tankte de groep al 1,5 miljoen euro bij bij het Leuvense onderzoekscentrum Imec en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, nadat ze enkele maanden daarvoor 650.000 euro had verzameld via crowdfunding.

Nu haalt WeGroup 3 miljoen euro op bij Seederfund, de Belgische investeerder in onder andere Cake, het fintechbedrijf van ondernemer Davy Kestens. Ook Truffle Capital, een Franse groep die zich specialiseert in biotech en artificiële intelligentie, stapt in de Gentse starter.