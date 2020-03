Gerecht vindt amper zwart geld bij Optima

De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur in betere tijden, jaren voor de val van Optima Bank in 2016.

Bij het vroegere Optima draaide geen grote witwascarrousel waarmee de klanten van de financieel planner hun zwart geld konden verbergen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, dat al jaren loopt.

Het parket van Oost-Vlaanderen opende al lang voor het faillissement van de Optima Bank in 2016 een onderzoek naar 146 dossiers van grotere Optima-klanten. Maar tegen de verwachtingen in hebben de speurders met dat onderzoek geen groot zwartgeldcircuit ontdekt.

Er waren nochtans al jaren vermoedens dat Optima als grootste financieel planner, met zo’n 12.000 klanten, de ogen sloot voor het zwart geld van klanten en hen zelfs hielp om dat te verbergen via verzekeringsproducten in Luxemburg.

In januari 2012 viel de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) binnen bij Optima, in de hoop aanwijzingen te vinden van zulke belastingontduikingen. De toenmalige directeur van de BBI van Gent, Karel Anthonissen, deed destijds zelfs een oproep: ‘Optima zou zijn klanten beter helpen hun zwart geld te regulariseren, in plaats van ze te helpen het te verbergen.’ Maar de inval van de fiscus strandde op procedurefouten en het parket opende een eigen onderzoek, in overleg met de fiscus.

Selectie

Het parket van Oost-Vlaanderen selecteerde 146 dossiers van Optima-klanten. Die selectie gebeurde onder meer op basis van de grootte van de bedragen die ze bij Optima hadden belegd. Ook uit de ‘know your customer’-formulieren die de klanten hadden ingevuld, konden de speurders opmaken welke dossiers verdacht konden zijn, bijvoorbeeld als de klant aangaf dat zijn geld uit het buitenland kwam. De onderzoekers gingen ook langs bij het Contactpunt Regularisaties van Financiën om na te gaan of de klanten al bepaalde inkomsten of kapitalen hadden geregulariseerd.

Van de 146 dossiers hield het gerecht er uiteindelijk ‘maar’ een 40-tal over die interessant genoeg konden zijn om strafrechtelijk te onderzoeken. Ook met de andere dossiers kon de fiscus maar weinig doen.

Geen megadossiers

Van het 40-tal dossiers dat overbleef, heeft het gerecht er in een eerste fase een 20-tal behandeld. Slechts in enkele dossiers waren huiszoekingen nodig. De speurders vonden wel wat zwart geld, maar geen megadossiers. Sommige klanten konden hun kapitaal rechtvaardigen. Soms ging het om heel oude kapitalen van een vorige generatie. De resterende dossiers worden nog voorbereid. Daar kunnen nog verhoren of huiszoekingen uit volgen bij de betrokken Optima-klanten, maar ze kunnen ook geseponeerd worden.