Gevallen koning van Wall Street krijgt pardon van president Trump

Dertig jaar na zijn veroordeling krijgt Michael Milken gratie. De uitvinder van de rommelobligaties sleurde eind jaren 80 bijna de Belgische holding GBL mee in zijn val.

Een geniale financier of een gewetenloze fraudeur? De meningen over Michael Milken (74) zijn nog altijd verdeeld, maar niemand betwist dat hij op zijn eentje de rommelobligaties (junk bonds) uitvond en er een zeer winstgevende markt voor opzette. Het vehikel dat Milken gebruikte was het beurshuis Drexel Burnham Lambert (DBL). DBL was een dochter van de Belgische holding Groep Brussel Lambert (GBL). In de gouden jaren was het Amerikaanse beurshuis goed voor 35 procent van de winst van de Belgische holding.

Het pardon voor Milken zendt een schokgolf door Wall Street. Milken was het symbool van de hebzuchtige New Yorkse geldmarkt uit de jaren 80. Als hoofd van de obligatiehandel van DBL verdiende Milken in vier jaar - vanaf 1986 - ruim 1 miljard dollar, destijds een ongeziene som geld. 'Greed is good', echode het hoofdpersonage Gordon Gekko in de film 'Wall Street' in 1987.

Hongerige beleggers

Rommelobligaties waren schuldpapier van een lage kwaliteit die gecompenseerd werd door een hoge rente. Het schuldpapier diende niet zozeer om armlastige bedrijven te helpen, maar vooral om roekeloze overnames mee te financieren. Het was een inslaand succes, zeker omdat Milken zijn rommelobligaties kon dumpen bij hongerige beleggers, zoals de Amerikaanse spaarbanken waarvan net de investeringsbeperkingen opgeheven waren.

Opmerkelijk was dat de koning van Wall Street helemaal niet in Wall Street operationeel was. De schuwe Milken werkte vanuit Californië, wat hem een tijdsvoordeel opleverde vanwege het tijdsverschil met de Amerikaanse Oostkust. Zijn tradingzaal had de vorm van een gigantische x met hem in het middelpunt. Hij stond zo op zijn onafhankelijkheid dat het moederhuis, officieel gevestigd in New York, niets aan hem te zeggen had.

Het succes van Milken wekte wantrouwen, argwaan en afgunst. Wantrouwen vanuit de bedrijfswereld waar bedrijven werden aangevallen met het geld van de rommelobligaties; argwaan over de gigantische sommen die hij en zijn team verdienden; afgunst omdat Milken de hele concurrentie van Wall Street op een hoopje speelde.

De val werd ingezet toen de speculant Ivan Boesky in 1986 werd veroordeeld wegens handel met voorkennis. Hij praatte Milken aan de galg. De toenmalige procureur van Manhattan, Rudolph Giuliani, ging achter Milken aan. Het verdict: tien jaar cel, een boete van 600 miljoen dollar en een levenslange ban uit de financiële wereld.

Belgische link

De Belgische groep GBL wilde zich al in 1985 van DBL ontdoen, maar de winstmachine leverde veel winst op. In 1989 schreef de Belgische holding in één keer 80 miljoen euro af op de participatie. Die ingreep maakte dat GBL niet meegesleurd werd in de val van CBL en Milken. GBL kon de rechter overtuigen dat het op geen enkele manier invloed had op de Amerikaanse dochter.

In het zog van het hele debacle rond Milken greep Albert Frère samen met de Canadese familie Desmarais definitief de macht bij GBL in 1989. Frère hield een levenslange afkeer van banken over aan het avontuur. 'Het zijn zwarte dozen, ze dulden geen inspraak en vragen enkel geld als het slecht gaat', verklaarde de legendarische Belgische financier ooit. BGL bouwde vanaf toen al zijn belangen in zijn financiële dochters af.