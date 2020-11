Gimv: 'Impact corona minder negatief dan eerst gedacht'

De investeringsmaatschappij zag de waarde van haar portefeuille bedrijven het voorbije halfjaar opveren.

Gimv zag de waarde van zijn investeringsportefeuille in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar met dik 12 procent stijgen naar 1,14 miljard euro. Een opmerkelijke comeback, want toen de investeringsmaatschappij in mei haar jaarcijfers tot 31 maart bekendmaakte, dwong de coronacrisis - en vooral de storm die ze veroorzaakte op de beurzen - Gimv nog om een minwaarde van 236 miljoen euro te boeken op de portefeuille.

+12% Het portefeuillerendement van Gimv bedroeg tussen begin april en eind september 12 procent.

Dat het portefeuillerendement nu weer hoger ligt is te danken aan het herstel van de beurzen, een aantal succesvolle exits en volgens Gimv ook de 'veerkracht' van een aantal bedrijven in portefeuille. 'De impact van covid-19 was zeer divers naargelang de sector, maar over het algemeen was ze minder negatief dan oorspronkelijk ingeschat', stelt CEO Koen Dejonckheere in het persbericht.

Dankzij de betere gang van zaken kon de beursgenoteerde investeringsmaatschappij de eerste jaarhelft afsluiten met een nettowinst van 94 miljoen euro of 3,67 euro per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar had Gimv een nettowinst van ruim 51 miljoen euro geboekt.

Televic

Ondanks de coronacrisis heeft Gimv de voorbije maanden zijn geld niet op zak gehouden, integendeel. Met 105,5 miljoen euro investeerde de maatschappij in de eerste helft van haar boekjaar meer dan dat het deelnemingen van de hand deed (103,4 miljoen). De belangrijkste nieuwe investeringen waren Televic, een specialist in communicatiesystemen voor treinen, het biotechbedrijf Kinaset en Rehaneo, een Duits platform voor rehabilitatiecentra.

De investeringsmotor blijft ook draaien in de tweede jaarhelft. Gimv kondigde donderdagochtend aan (zie inzet) dat het in het biotechbedrijf SynOx Therapeutics is gestapt. Eerder in oktober had Gimv ook al extra groeikapitaal bijgepompt in de Gentse scale-upe Itineris, dat software voor nutsbedrijven ontwikkelt.

Cash op de balans

De belangrijkste exits waren de verkoop van het belang in de Vlaamse palettenspecialist Contraload en de gedeeltelijke afbouw van de participaties in France Thermes en in het Zwitserse medtechbedrijf Spineart.

Eind september had Gimv nog bijna 303 miljoen euro op de balans die het kan aanwenden voor nieuwe investeringen. Daarna beschikt de holding nog over 200 miljoen euro aan kredietlijnen bij banken die indien nodig de 'oorlogskas' kunnen aanvullen.

Gimv investeert in Ierse biotech De investeringsmaatschappij neemt samen met een aantal biotech-investeerders deel aan een kapitaalronde van 37 miljoen euro bij het Ierse SynOxTherapeutics. Dat bedrijf ontwikkelt een therapie om zogenaamde tenosynoviale tumoren te behandelen, tumoren die vooral op gewrichten kunnen ontstaan. SynOxTherapeutics legt zich toe op emactuzumab, een antilichaam dat kan worden ingezet voor de behandeling van deze aandoening. Voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van emactuzumab heft SynOxTherapeutics een licentieovereenkomst met de Zwitserse farmareus Roche.