Gimv investeert in Duitse energieopslagspecialist

Smart Battery Solutions werd in 2010 opgericht en telt 50 werknemers. Het ontwikkelt, maakt en verkoopt lithium-ion batterijsystemen. De producten van Smart Battery Solutions worden onder meer gebruikt in e-bikes, e-scooters, vaartuigen en drones.

'SBS past uitstekend in ons Smart Industries-platform, waar we technologie-georiënteerde bedrijven met bovengemiddelde groeiambities helpen uitgroeien tot marktleider in hun nichemarkt', zei Ronald Bartel van Gimv in Duitsland.

In 2018 werd SBS door de Financial Times opgenomen in de top 1.000 van bedrijven uit 31 Europese landen met de hoogste jaarlijkse omzetgroei tussen 2013 en 2016. In het magazine Focus Money stond SBS op de eerste plaats in de rangschikking van Duitse groeikampioenen in zijn sector.