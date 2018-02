Gimv zet in op HR voor knelpuntberoepen

Met investeringsmaatschappij Gimv als nieuwe hoofdaandeelhouder wil IMPACT, een Belgisch uitzendbureau voor technische profielen, vaart zetten achter zijn groei in het buitenland.

Het blijft deals regenen in de Vlaamse uitzendsector. Eind vorig jaar nam het Oost-Vlaamse investeringsfonds Straco nog de meerderheid in Forum Jobs. Enkele maanden voordien werd Vio verkocht aan het sociaal secretariaat SD Worx, terwijl Sofindex, het vehikel rond de holding Sofina en de familie Colruyt, de meerderheid nam in House of Talents.

Nu blijkt ook het beursgenoteerde Gimv de controle te nemen over de Belgische outsourcingspecialisten IMPACT en Nova Engineering, gespecialiseerde uitzendbureaus die focussen op technische en bouwprofielen en vooral diensten bieden aan industriële bedrijven.

IMPACT ontstond in 1999 maar was sinds 2006 in handen van het Nederlandse Humares. Maar die verkoopt nu dus zijn belang aan Gimv en een deel van het management. Hoeveel Gimv op tafel legt voor het meerderheidsbelang in IMPACT, werd niet bekendgemaakt.