Gimv ziet andermaal enkele toppers vertrekken

Twee jaar na een eerste golf zijn de jongste maanden opnieuw enkele (top)managers vertrokken bij de investeringsmaatschappij Gimv. Een van hen is Dirk Dewals, lid van het uitvoerend comité.

Midden oktober meldde Gimv het vertrek van Eric de Montgolfier, de topman van zijn Franse poot. Hij stapte over naar de Europese private-equityvereniging Invest Europe en werd er CEO.

Sindsdien zijn nog andere (top)managers vertrokken, onder anderen juridisch adviseur (legal counsel) Stijn Van Loock. Een van de meest ervaren leden van het juridisch team van Gimv is volgens zijn LinkedIn-profiel voortaan actief als zelfstandig juridisch adviseur via zijn vennootschap Audeo.

Ook de Duitser Karl Nägler heeft Gimv verlaten. In België doet zijn naam allicht geen belletje rinkelen, behalve in de biotechsector. Als vennoot van de afdeling Health & Care was hij de voorbije jaren verantwoordelijk voor tal van biotechinvesteringen van Gimv. Sommige van die participaties - Breath Therapeutics, Prosonix en Covagen - zijn intussen al met succes verkocht.

De opmerkelijkste naam uit de lijst vertrekkers is Dirk Dewals. Hij staat op de site van Gimv nog als lid van het uitvoerend comité, maar zijn vertrek is volgens onze informatie imminent. Dewals (ex-Petercam), die geen commentaar kwijt wilde, begon tien jaar geleden bij Gimv en leidde er de afdeling Connected Consumer.

In de portefeuille van die divisie zitten bedrijven als de hamburgerketen Ellis, de producent van behangpapier Grandeco (ex-Balta Wallpaper), de Franse fastfoodketen La Croissanterie en United Dutch Breweries, de eigenaar van het biermerk Oranjeboom.

Het is niet de eerste keer dat een reeks (top)managers Gimv verlaten. Twee jaar geleden had de investeringsmaatschappij al af te rekenen met een vertrekgolf. In 2017 verlieten zes van de negen leden van het uitvoerend comité Gimv.

Ook de Nederlandse tak werd geconfronteerd met vertrekkers. Soms stapten de betrokken managers zelf op, anderen werden bedankt voor bewezen diensten. Velen richtten nadien een eigen investeringsfonds op of gingen aan de slag bij concurrerende fondsen.