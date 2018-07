Groen licht voor Fortis-schikking

Naar schatting 150.000 tot 200.000 Fortis-gedupeerden hebben na bijna tien jaar eindelijk uitzicht op een (beperkte) schadevergoeding. Het hof van beroep van Amsterdam heeft vrijdag immers het licht op groen gezet voor een schikking van 1,3 miljard euro tussen de Fortis-erfgenaam Ageas en een aantal groepen gedupeerden.

Tien jaar geleden kreeg de bankencrisis ook de financiële groep Fortis in haar greep. Fortis, dat zich vertilde aan de miljardenovername van ABN AMRO, spatte uit elkaar en het aandeel werd gedecimeerd. Dat leverde het verzekeringsconcern Ageas, de opvolger van Fortis, een strafonderzoek en een waslijst rechtszaken van misnoegde aandeelhouders op. Zij verweten Fortis onder meer de markt in de maanden voor de val misleid te hebben en eisten een schadevergoeding.

De Ageas-leiding koos voor de vlucht vooruit en begon in het geheim te onderhandelen met de claimantenorganisaties. Dat leidde in de lente van 2016 tot een schikking met vier belangrijke vertegenwoordigers van aandeelhouders. Met 1,2 miljard euro gaat het om de grootste dergelijke deal in Europa.

De vier partijen zijn Deminor uit ons land en de Nederlandse organisaties VEB, Stichting FortisEffect en SICAF – Fortis had een binationale Belgisch-Nederlandse structuur en nogal wat Nederlandse aandeelhouders. Daarna sloten de advocaten Geert Lenssens en Laurent Arnauts met hun cliënten en de intussen overleden Nederlandse miljardair Dik Wessels zich daarbij aan.

Verdeling

Het hof van beroep van Amsterdam, dat bevoegd is om zich hierover uit te spreken, veegde de hoop op een regeling in juni 2017 van tafel. Het hof oordeelde dat de schikking niet bindend kon worden verklaard. Het struikelde vooral over de verdeling van het geld tussen procederende of bij een vereniging aangesloten (actieve) en niet-procederende of niet aangesloten (niet-actieve) aandeelhouders en de aparte vergoeding voor hun organisaties. Resultaat: Ageas en de belangenverenigingen dienden hun huiswerk over te doen.

Eind vorig jaar was dat nieuwe huiswerk klaar in de vorm van een herwerkte deal, met onder meer een gelijk basisbedrag tussen actieve en niet-actieve claimanten en 100 miljoen euro extra. Bovendien slaagde Ageas erin een van de grootste tegenstanders van de eerste deal, de Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim, mee aan boord te hijsen.

Het werk diende opnieuw te worden voorgelegd aan het hof van beroep. Dat heeft zich nu dus wel akkoord verklaard met de regeling, meldt het op zijn website. Technisch wordt die 'verbindend verklaard'. Het hof wijst erop dat de bedragen die de belangenorganisaties van Ageas krijgen niet veranderd zijn. 'Het gerechtshof vindt die vergoedingen nog steeds hoog, maar toch niet onredelijk', luidt het oordeel.

Niet helemaal

Het hof kan ook leven met de extra vergoeding van 25 procent voor de aandeelhouders die procedeerden tegen Ageas of zich hebben aangesloten bij een belangenorganisatie. Alleen voor de klanten van de VEB, als niet-commerciële belangenorganisatie, is de extra vergoeding volgens het hof 'niet verdedigbaar en niet redelijk'. Maar het hof wou de hele regeling niet laten stranden 'op dat ene punt'.

'Zeer positief nieuws' In een eerste reactie noemt Charles Demoulin van Deminor de beslissing van het hof 'zeer positief nieuws voor de beleggers'. 'Dit is een belangrijke stap naar een vergoeding, bijna tien jaar na de val van Fortis en voor sommige beleggers meer dan tien jaar na hun investering in Fortis. Hun geduld wordt beloond en dat is wat het belangrijkste was voor ons'. CEO Bart De Smet van Ageas zei eveneens 'bijzonder verheugd' te zijn. 'Zo kunnen we dit gedeelte van de Fortis-erfenis eindelijk afsluiten, in het belang van alle voormalige Fortis-aandeelhouders, van Ageas en van zijn stakeholders. Dankzij deze schikking krijgen we onze strategische en financiële flexibiliteit volledig terug en kunnen we ons helemaal richten op onze kernactiviteit: verzekeringen.'

'Het hof heeft daarom besloten de schikking als geheel verbindend te verklaren, maar het verzoek ten aanzien van VEB af te wijzen', luidt het. Het gaat dus eigenlijk maar om een gedeeltelijk akkoord, maar toch verklaart het hof de overeenkomst als geheel verbindend. Zo interpreteert ook CEO Bart De Smet van Ageas het arrest, na juridisch advies te hebben ingewonnen. 'De aandeelhouders van de vier oorspronkelijke claimantenorganisaties zullen absoluut op dezelfde manier behandeld worden. We zullen alle afspraken honoreren.'

Nu kan het werk beginnen om over te gaan tot de uitbetaling van de schadevergoeding.Ageas laat in een eerste reactie weten dat verdere praktische details over de schikking en de stappen die In aanmerking komende aandeelhouders moeten ondernemen, maandag worden bekendgemaakt, onder meer via de speciale website www.forsettlement.com.

Het kan nog een tijd duren voor de uitbetaling effectief zover is, al was het maar omdat de aandeelhouders eigenlijk een jaar krijgen om een claim in te dienen. Snelle beslissers worden wel beloond, met een vervroegde uitkering van 70 procent van het bedrag waarop ze recht hebben. Wie juist welk bedrag krijgt, hangt af van tal van factoren zoals het aantal gedupeerden dat zich aanmeldt. De Smet zegt dat 'men er wel van kan uitgaan dat de eerste betalingen zullen gebeuren in de laatste helft van het vierde kwartaal van dit jaar en het gros in 2019'.

Volgens indicaties van Ageas kunnen aandeelhouders rekenen op 0,15 tot 1,07 euro per aandeel. Daar kunnen nog extra vergoedingen bijkomen. Sowieso komen alleen aandeelhouders in aanmerking die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 Fortis-aandelen bezaten of kochten. Wie meestapt, ziet af van verdere gerechtelijke acties. De regeling geldt voor alle betrokken aandeelhouders, behalve voor wie ervoor kiest niet mee te doen. Voor die opt-out heeft het hof de termijn bepaald op vijf maanden.

Biermagnaat

Met het arrest is juridisch de kous voor Ageas nog niet af. Een kleine minderheid van aandeelhouders sloot zich niet aan bij de schikking. Daar zijn bekende namen bij zoals de biermagnaat Alexandre Van Damme en partijen die bijgestaan worden door de bekende advocaat Mischaël Modrikamen.