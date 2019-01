Grootbank Standard Chartered zoekt blockchainoplossing in Leuven

Het Leuvense bedrijf SettleMint mag voor de Brits-Aziatische grootbank Standard Chartered een testoplossing maken om de effectenhandel via blockchain efficiënter te maken.

Hoewel de beurs bekendstaat als een plek waar elke fractie van een seconde telt, duurt het soms dagen vooraleer beurstransacties helemaal afgewikkeld zijn en de effecten en het geld van de ene naar de andere rekening zijn overgeschreven.

Dat heeft veel te maken met de controlemechanismen die in de effectenhandel zijn ingebouwd, waarbij tussenpersonen moeten controleren dat alle partijen in een transactie aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Blockchain - de technologie die alle transacties in een netwerk bijhoudt in een gedecentraliseerd register - kan dat hele proces enorm versnellen, tot amper enkele seconden. Banken en beurzen in de hele wereld zijn dan ook volop aan het experimenteren met de veelbelovende techniek.

Haalbaar

SettleMint, het Leuvense bedrijf dat in ons land mee aan de spits van de blockchain loopt, werd door Standard Chartered geselecteerd om er een 'Proof of Concept' rond te bouwen, een testoplossing die moet aantonen dat de technologie in de praktijk haalbaar is.

De voordelen van blockchain in de effectenhandel zijn zo groot, dat het er zeker van komt. Matthew Van Niekerk CEO SettleMint

Het is onder meer de bedoeling een blockchainalternatief te maken voor de bestaande effectenhandel (door effecten te dupliceren met zogenaamde tokens) en om ‘slimme contracten’ mogelijk te maken. Dat zijn transacties waar allerlei voorwaarden en checks in geprogrammeerd zitten, waardoor menselijke tussenkomsten en papierwerk overbodig worden.

Volgens SettleMint-CEO Matthew Van Niekerk zitten er nog gelijkaardige contracten in de pijplijn. ‘We praten met een aantal potentiële klanten uit de banksector, en met lokale integratoren’, zegt hij. Voor de oplossing van Standard Chartered doet SettleMint een beroep op de IT-dienstengroep NTT Data Singapore.