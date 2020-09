Hans De Cuyper nieuwe topman van Ageas

Ageas-topman Bart De Smet geeft na elf jaar de fakkel door aan Hans De Cuyper om de grootste verzekeringsgroep van het land te leiden. Daarmee kiest Ageas voor een CEO die zowel de Belgische als de Aziatische kernmarkten door en door kent en de zaken even nuchter bekijkt als zijn voorganger.

Het is een dooddoener, maar het nieuws dat Bart De Smet eind oktober afzwaait als CEO bij Ageas , valt moeilijk anders te omschrijven dan als het einde van een tijdperk. De Smet, drie jaar terug nog uitgeroepen tot Manager van het Jaar, werd in 2009 CEO van Ageas toen de verzekeringsgroep nog volop de wonden van de Fortis-crisis aan het likken was.

De Smet zou een flink stuk van zijn tijd aan de top bij Ageas besteden aan het ruimen van het puin van Fortis, de juridische voorloper van de verzekeringsgroep. Maar nu die taak er bijna op zit – de enorme schikking die Ageas trof met gedupeerde Fortis-beleggers is nagenoeg afgehandeld – acht de 63-jarige De Smet de tijd rijp om te stoppen als CEO.

Als de aandeelhouders daar op 22 oktober hun definitieve fiat voor geven, wordt De Smet de nieuwe voorzitter van Ageas, in opvolging van Jozef De Mey. Die gaf bijna een maand geleden al te kennen een punt achter zijn carrière te zetten na dertig jaar bij Ageas en voorganger Fortis.

Aziatische expansie

Voor De Smets opvolger zocht Ageas het alvast niet te ver. Met Hans De Cuyper, momenteel de CEO van Ageas’ Belgische verzekeringsdochter AG Insurance, kiest de groep voor een topman die zowel de Belgische als de Aziatische kernmarkten door en door kent. Kennis die van pas komt. Want terwijl AG Insurance zich in België razendsnel moet aanpassen aan de snellere digitalisering en de lage rente, zet moedergroep Ageas tegelijk ook volop in op expansie in Azië. Vorige week nog legde de groep 340 miljoen euro op tafel voor een belang in de herverzekeringsdochter van zijn Chinese partner Taiping.

De Cuyper kan buigen op een lange staat van verdienste bij de verzekeringsreus – Ageas telt wereldwijd 45.000 werknemers - en is er al sinds 2004 aan boord. Nadat hij zijn carrière was gestart bij de verzekeringstak van ING stapte hij in dat jaar over naar Fortis Insurance, de juridische voorloper van Ageas. De Cuyper werkte er mee aan de Aziatische expansie van de verzekeringsgroep. Eerst in Hongkong, daarna in Maleisië, waar hij het uiteindelijk schopte tot CEO van de joint venture tussen Ageas en de lokale bank Maybank.

Assuralia

In 2013 keerde De Cuyper terug naar België om er financieel directeur te worden van Ageas-dochter AG Insurance, de grootste verzekeraar van het land. Twee jaar later zou hij er CEO. Intussen werd hij ook verkozen tot voorzitter van Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars. Begin dit jaar gaf De Cuyper bij Assuralia de fakkel door aan P&V-CEO Hilde Vernaillen. Hij is er wel nog ondervoorzitter.