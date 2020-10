Heidi Delobelle wordt nieuwe CEO AG Insurance

Heidi Delobelle, die de tak Employee Benefits en Healthcare leidt bij AG Insurance, volgt later deze maand Hans De Cuyper op aan het hoofd van de grootste verzekeraar van het land.

De managementwissel komt er nadat vorige maand bekend was geraakt dat De Cuyper op 22 oktober Bart De Smet zal vervangen als CEO van Ageas , de beursgenoteerde holding boven AG Insurance.

De 50-jarige Delobelle werkt al 22 jaar bij AG Insurance en begon haar carrière in de afdeling 'Employee Benefits', personeelsverloning. De master in wiskunde en actuariële wetenschappen werd in 2012 hoofd risicobeheer bij AG Insurance.