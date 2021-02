'Het lijkt alsof corona niet heeft bestaan voor Ageas'

Terwijl veel andere verzekeraars waarschuwen dat ze pas dit jaar echt de impact van de coronacrisis gaan voelen, heeft Ageas-topman Hans De Cuyper er vertrouwen in dat de Belgische groep dezelfde degelijke prestatie kan neerzetten als in 2020.

Ageas , in ons land de moedergroep boven marktleider AG Insurance, boekte in het coronajaar 2020 een 16 procent hogere nettowinst van 1,14 miljard euro. Meteen het beste resultaat uit de geschiedenis van het bedrijf. Tegelijk kondigde Ageas aan dat het zijn aandeelhouders een dividend van bruto 2,65 euro per aandeel zal uitkeren over 2020. Dat is evenveel als in het jaar daarvoor, ondanks alle coronabesognes.

2,65 euro Ageas stelt zijn aandeelhouders een dividend van bruto 2,65 euro in het vooruitzicht.

Topman Hans De Cuyper staat er zelf van te kijken. ‘We zijn erin geslaagd dit jaar door te komen alsof de covidcrisis er niet is geweest’, zegt hij. Al plaatst hij daar meteen ook een kanttekening bij. ‘In dat cijfer zit ook een eenmalige meevaller van 332 miljoen euro die we hebben geboekt via een terugkoopactie rond zogenaamde FRESH-effecten, een soort obligaties gelinkt aan het Fortis-verleden van de groep. Zonder dat effect komt het onderliggende resultaat uit op 870 miljoen euro. Perfect binnen de verwachtingen die we naar voren hadden geschoven voor de crisis losbarstte.’

Sterke schadetak

De degelijke jaarprestatie is voor een flink stuk te danken aan de goede gang van zaken bij de tak schadeverzekeringen. Daar steeg de jaarwinst met 49 procent naar 391 miljoen euro. Omdat door de lockdowns minder wagens op de baan reden, waren er ook minder ongevallen waarvoor schade moest worden gedekt.

‘Al speelde dat effect veel meer tijdens de eerste lockdown dan in de laatste maanden van het jaar’, verduidelijkt De Cuyper. ‘We focussen in de schadetak ook veel meer op particuliere klanten dan op bedrijven die zich moeten indekken tegen economische schade als gevolg van de crisis. Dat maakt dat de economische impact van de pandemie hier misschien wat minder zwaar was dan bij sommige andere spelers.’

Bij de tak levensverzekeringen daalde de nettowinst met 32 procent tot 569,5 miljoen euro. Dat is min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten, al deed de Aziatische tak van Ageas het in de laatste maanden van het jaar wel iets minder dan ze hadden gepronostikeerd. Dat is meteen ook de belangrijkste reden waarom het aandeel woensdag terrein verliest.

Operationeel deed Ageas’ levensverzekeringspoot het goed, maar de coronacrisis liet wel sporen na, zegt De Cuyper. ‘Omdat we lagere rendementen haalden uit vastgoed en de turbulentie op de aandelenmarkten zo groot was, boekten we zo’n 170 miljoen euro minder meerwaarden dan in 2019. Bovendien woog ook de lage rente in China op het resultaat.'

Vooruitzichten

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden hield Ageas commercieel vrij goed stand: de totale premie-inkomsten daalden vorig jaar met slechts 1 procent naar 35,6 miljard euro. ‘Voor schadeverzekeringen zagen we de premies zelfs licht toenemen,’ vult De Cuyper aan.

Je merkt toch dat de economie vrij snel herleeft zodra de minste beperkende maatregelen worden gelost. Hans De Cuyper Topman Ageas

De Belgische verzekeringskoepel Assuralia waarschuwde er dinsdag nog voor dat de sector dit jaar pas echt de economische gevolgen van de coronacrisis zal voelen. Maar De Cuyper toont zich optimistischer. ‘Het is vandaag moeilijk te zeggen wat de precieze impact zal zijn. Maar je merkt toch dat de economie vrij snel herleeft zodra de minste maatregelen worden gelost. Wij hebben alle vertrouwen voor 2021 en durven nu al uit te gaan van een winst tussen 850 en 900 miljoen over het hele jaar. Al kunnen we dat doel wel nog wat bijschaven tegen het einde van het eerste kwartaal, als de gevolgen van de langere lockdown sinds november duidelijker worden.’