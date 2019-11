Hoe Walt Bettinger III de koning van de beursmakelaars werd

De Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab wordt een gigant in de business door zijn concurrent TD Ameritrade over te nemen voor 26 miljard. Het maakt van CEO Walt Bettinger meteen de 'koning' van de beursmakelaars.

Wanneer Walt Bettinger III, de CEO van de Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab, nieuw personeel wil aanwerven, trakteert hij zijn kandidaten 's ochtends op een ontbijt in plaats van op een gortdroog sollicitatiegesprek.

Klinkt sympathiek, maar er zit een strategie achter. Bettinger, die maandag met Charles Schwab zijn concurrent TD Ameritrade overnam voor 26 miljard dollar, komt dan steevast wat vroeger op de plaats van afspraak. Vooraf sluit hij een deal met het personeel van het ontbijthuis: hij vraagt de ober van dienst om de bestelling van de sollicitant compleet in het honderd te laten lopen.

Op basis van dat stukje 'real life'-verborgen camera, kan Bettinger met zijn eigen ogen vaststellen hoe zijn toekomstige kaderleden reageren op onverwachte gebeurtenissen. Zegt de kandidaat niets, dan is hij wellicht te verlegen en komt hij niet in aanmerking voor de job. Al is het andere uiterste, iemand die het restaurantpersoneel uitjouwt, natuurlijk ook niet ideaal.

Veel verschilt het niet van de taktiek die de 58-jarige Midwesterner uit Ohio de voorbije weken heeft toegepast om Charles Schwab uit te laten groeien tot een giga-broker die liefst 5.000 miljard dollar aan beleggersgeld beheert.

Pijnlijke keuzes

Begin oktober dwong Bettinger zijn concurrenten namelijk ook om pijnlijke keuzes te maken door ze voor voldongen feiten te plaatsen. Charles Schwab besloot toen plots de handel in aandelen, trackers en opties gratis te maken voor zijn klanten.

Charles Schwab is zeker niet de eerste speler die zo'n kostenloze service aanbiedt in de VS. Nieuwe fintech-spelers zoals Robinhood zetten de markt al enkele jaren onder druk door beleggen gratis te maken voor hun klanten. Maar door met een reus als Charles Schwab dat voorbeeld van die hippe nieuwkomers te volgen, dropte Bettinger een bom in de Amerikaanse beleggerswereld.

Directe concurrenten zoals E*Trade of TD Ameritrade konden namelijk niet anders dan het voorbeeld van Charles Schwab volgen. Alleen zijn zij voor hun inkomsten veel meer afhankelijk van wat ze hun tradende klanten aanrekenen dan Charles Schwab. Die groep uit San Francisco, die al vijftig jaar meedraait en pionieerde als een van de eerste handelsplatformen voor kleine beleggers in de VS, heeft namelijk ook een belangrijke bankpoot.

En die weet als geen ander de tegoeden van zijn klanten aan het werk te zetten. Charles Schwab sluit het jaar wellicht af met een omzet van 10 miljard dollar. Meer dan de helft daarvan komt van de rente die de groep verdient door de cash te herinvesteren die klanten op hun beleggersrekening laten staan.

Goliath

Dik een maand later heeft Bettinger zijn buit al binnen: dankzij de TD Ameritrade-deal is Charles Schwab uitgegroeid tot wat de Amerikaanse media een 'Goliath' in de beleggersbusiness noemen. Omdat schaalgrootte nu steeds meer van tel is in deze markt, verwachten analisten bovendien dat de fusie- en overnamegolf in deze tak van beleggersland nog lang niet voorbij is.