Hoge lonen voor bankiers doen IJsland opnieuw steigeren

Ijsland vindt dat zijn topbankiers te veel verdienen. Tien jaar geleden raakte het land in een diepe financiële crisis. De banken werden toen genationaliseerd.

Tien jaar na de financiële crisis zijn de banken opnieuw de kop van Jut in IJsland. De oorzaak is de salarisverhoging van 82 procent die werd toegekend aan de CEO van Landsbankinn, Lilja Bjork. Ze heeft naar internationale normen nochtans een relatief bescheiden inkomen voor een bankier. Ze verdient 3,8 miljoen IJslandse kronen (28.000 euro) per maand.

Bovendien raakte ook het salaris bekend dat Islandsbanki, een andere staatsbank in IJsland, betaalt aan haar CEO Birna Einarsdottir. Het gaat over 4,2 miljoen IJslandse kronen per maand (31.000 euro). Tot voor kort verdiende ze trouwens 35.000 euro per maand, maar ze vroeg zelf om een vermindering.

Het ongenoegen over de toplonen gooit olie op het vuur bij de loononderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbonden op het eiland. De bonden dreigen met stakingen.