Holding GBL sluit hoofdstuk Total af

GBL had eind vorig jaar nog zo'n 0,6 procent van Total in handen, maar op de algemene aandeelhoudersvergadering liet de groep dinsdag verstaan dat ze dat pakket heeft verkocht.

Generatiewissel

Daar kwam vanaf 2012 verandering in, toen na een generatiewissel aan de top Frères schoonzoon Ian Gallienne en diens co-CEO Gerard Lamarche de GBL-tanker in een andere richting begonnen te sturen. Niet alleen het belang in Total, dat eind 2012 nog rond 4 procent schommelde, werd in schijfjes afgebouwd. GBL ontdeed zich ook van Engie en verkocht deels zijn aandelen in de drankenreus Pernod Ricard .