Huiszoeking bij nieuwe P&V-dochter Private Insurer

Het Brusselse gerecht heeft donderdagochtend een huiszoeking verricht bij de Brusselse levensverzekeraar Private Insurer, die vorig jaar in handen kwam van P&V.

Private Insurer, goed voor een balanstotaal van 873 miljoen euro, is gespecialiseerd in tak23-levensverzekeringen. Dat zijn beleggingsproducten in een verzekeringsjasje die fiscale voordelen bieden en vaak ingezet worden om vermogen over te laten aan de erfgenamen.

In de sector klinkt het dat na de overname door P&V onregelmatigheden werden vastgesteld in het beheer van bepaalde verzekeringscontracten van klanten. In sommige verzekeringsportefeuilles zouden tal van exotische of risicovolle beleggingen zijn gestopt die slecht afliepen. Sommige zaken zouden al jaren teruggaan.

Didier Muréna, directeur van Private Insurer, bevestigt de huiszoeking. Hij benadrukt dat het bedrijf de gevraagde documenten heeft bezorgd en volledig wil meewerken aan het onderzoek.

In sommige verzekeringsportefeuilles zouden tal van exotische of risicovolle beleggingen zijn gestopt die slecht afliepen.

Het onderzoek gebeurt onder leiding van de Brusselse onderzoeksrechter Kristien Abrath. Het parket wil op dit moment echter niet communiceren over de zaak.

Ook elders in de financiële sector kwamen donderdag speurders over de vloer, onder meer de hele voormiddag bij het Antwerpse beurshuis Merit Capital. Het Brusselse parket wou niet bevestigen wat de link is tussen de huiszoekingen.

‘Er werden documenten opgevraagd over een oude private plaatsing waar we in 2007 aan hebben meegewerkt. We hebben onze volledige medewerking verstrekt en er werd ons niets ten laste gelegd’, klinkt het bij Merit Capital.

Bij Merit Capital zou het gaan om de private plaatsing van Rome1, een obligatielening rond een vastgoedproject in Roemenië van miljoenen euro’s. De uitgever betaalde de intresten en kapitalen niet terug. Gedupeerde investeerders zijn daarvoor al jaren aan het procederen. Een deel van de obligaties werd gekocht door Private Insurer en kwam mogelijk in de levensverzekeringen van klanten terecht.