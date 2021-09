Hypotheek.winkel gaat ook verzekeringen vergelijken

Een jaar na de instap van het investeringsfonds Vortex neemt de kredietadviseur hypotheek.winkel de verzekeringenvergelijker Verzekeringen.be over.

Hypotheek.winkel vergelijkt voor zijn klanten de tarieven van woonleningen van verschillende banken. Via de schuldsaldo- en brandverzekeringen was er al een link naar verzekeringsproducten. Met de overname van Verzekeringen.be komen daar nu ook auto- en reisverzekeringen bij.

Verzekeringen.be trekt anderhalf miljoen bezoekers per jaar en doet 250.000 simulaties. Het is een puur digitale speler die commissies krijgt bij het afsluiten van onlinepolissen of voor het doorverwijzen van klanten naar makelaars. Hypotheekwinkel heeft ook een website, maar de simulaties gebeuren hoofdzakelijk via traditionele winkels. Videogesprekken zijn goed voor bijna een kwart.

'Voor hypothecaire leningen is best één offline adviesgesprek nodig', zegt hypotheek.winkel-CEO David Geerts. 'Een volledig proces via videocall ligt moeilijk. Voor de meeste mensen is het een van de grootste beslissingen ooit. Daarom willen ze voor het beslissende gesprek heel graag fysiek terugkomen.'

Voorlopig blijven beide merken en kanalen naast elkaar bestaan, maar er zal gekeken worden naar synergieën. 'We willen onze formule futureproof maken en geloven in een combinatie van online en offline om klanten informatie en advies te geven bij kredieten en verzekeringen. We testen nog wat de beste manier is', zegt Geerts.

Vortex

De overname gebeurde mee onder impuls van de Nederlandse investeringsgroep Vortex Capital, die in 2019 aan bord kwam. Vortex, bekend van de online autoverkoper Cars On The Web, zet hard in op digitalisering.

Het fysieke netwerk blijft belangrijk, maar werd bijna gehalveerd van 118 vestigingen naar 65 grotere winkels. 'De meeste franchisenemers hebben een cluster van twee tot vier winkels', zegt Geerts. Hij had, voor hij twee jaar geleden CEO werd, als franchisenemer een cluster van vijf winkels.

Schermvullende weergave David Geerts (rechts), CEO van hypotheek.winkel, en oprichter Guy Van Antwerpen van Verzekeringen.be .

Met de opening van een eerste testlocatie in Brussel maakt hypotheek.winkel zich op voor de stap naar de Franstalige markt. 'Volgend jaar volgt nog een tweede in Brussel. Nadien trekken we naar Wallonië. 'Daar mikken we op kantoren in grote steden', zegt Geerts.

Die uitbreiding moet helpen om het huidig kredietvolume, dat sinds 2019 rond 1 miljard euro schommelt, zo snel mogelijk te verdubbelen. Geerts rekent ook dat de bestaande kantoren meer omzet zullen draaien door extra mankracht. 'De komende jaren willen we 60 extra adviseurs aanwerven.' Hypotheek.winkel telt 15 werknemers op de hoofdzetel; het franchisenetwerk is nog eens goed voor 90 jobs.