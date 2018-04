ING België keert 720 miljoen uit aan moedergroep

ING België heeft vorig jaar voor 720 miljoen euro dividenden uitgekeerd aan zijn Nederlandse moedergroep.

In volle herstructurering heeft ING België weer aangeknoopt met de uitkering van dividenden aan zijn Nederlandse moedergroep. In juni vloeide 720 miljoen euro van Brussel naar Amsterdam.

De bank wil het bedrag niet bevestigen voor de publicatie van haar jaarverslag, maar meldt dat het dividend in kwestie ‘afkomstig is van de resultaten in 2015’. Ter vergelijking: de nettowinst in 2016 kwam uit op 337 miljoen euro - twee derde lager dan een jaar eerder - en in 2017 op 739 miljoen.

5,6 miljoen Het directiecomité van ING België zag vorig jaar zijn opgetelde bezoldiging met 3 procent stijgen naar 5,6 miljoen euro.

Op basis van de winst in het boekjaar 2016 was er geen dividenduitkering voor Amsterdam. In oktober 2016 kondigde ING een zware herstructurering aan, waarbij in België 3.000 jobs - of een op de drie - verdwijnen tegen 2021. De sanering leidde in de jaarcijfers van 2016 tot een herstructureringsprovisie van 615 miljoen euro, wat zwaar op de winst van ING België woog.

‘Als gevolg van de aankondigingen in 2016 is er inderdaad beslist de dividendbetaling uit te stellen’, zegt de bank. De dividendenstroom bedroeg 1,7 miljard euro over het boekjaar 2013, 1,2 miljard euro over 2014 en 1,7 miljard euro over 2015. De Belgische dividenden zijn dus na de korte pauze terug van weggeweest.

Komt er straks ook een dividend op basis van de winsten van 2017? ‘Daar is in dit stadium niets over besloten. De beslissing komt er mogelijk later dit jaar’, zegt de bank.