ING bekijkt strafrente voor alle zakelijke klanten

ING België sluit niet uit dat al zijn professionele klanten straks moeten betalen als ze hun geld parkeren bij de bank. Voor particuliere klanten is zo’n negatieve rente op de deposito’s evenwel niet aan de orde, benadrukt topman Erik Van Den Eynden.

Banken worstelen al jaren met het goedkopegeldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB), dat hun klassieke verdienmodel onder druk zet. Spaargeld van klanten dat niet kan worden omgezet in kredieten, moeten ze parkeren op een rekening van de ECB. En die vraagt daar geld voor. Frankfurt verlaagde in september zelfs de rente op dat ‘overtollige spaargeld’ naar -0,5 procent.

Met een strafrente willen banken het parkeergeld recupe reren dat ze moeten betalen als ze niet uitgeleende cash bij de ECB bewaren.

Om dat te compenseren rekent ING België, net als andere banken, al enige tijd een negatieve rente aan op de deposito’s van grote professionele klanten. ‘Het gaat om spelers met tientallen tot honderden miljoenen aan deposito’s’, zegt Van Den Eynden. ‘Kmo’s met pakweg 5 miljoen euro rekenen we nu geen negatieve rente aan.’

Maar als het renteklimaat nog lang even guur blijft, sluit de topman van ING België niet uit dat uiteindelijk alle professionele klanten zo’n strafrente aangerekend krijgen. Of ook eenmanszaken of vrijeberoepers tot die professionele klanten worden gerekend, laat de bank in het midden.

Deur op kier

Van Den Eynden is de eerste topman van een Belgische grootbank die openlijk de deur verder op een kier zet voor een strafrente voor zijn zakelijke klanten. Maar zowat iedereen in de sector lijkt naar oplossingen te zoeken. Eind oktober joeg de private bank Puilaetco Dewaay als eerste Belgische bank de rente onder nul op grote deposito’s van vermogende klanten. En vorige week liet Argenta-topman Marc Lauwers een ballonnetje op over eventuele plafonds op de spaartegoeden van klanten.

De Belgische discussie over de negatieve rente is zeker geen unicum. In Duitsland rekent 60 procent van de banken zijn zakelijke klanten al een negatieve rente aan, leert onderzoek van de Bundesbank. Ook steeds meer retailklanten betalen een strafrente.