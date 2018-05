ING boekt 7 procent meer winst

ING Groep, de grootste Nederlandse financiële dienstengroep, heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Nieuwe klanten en meer kredietverlening droegen ertoe bij dat de nettowinst met 7,2 procent aandikte.

Onderaan de resultatentabel van ING prijkt een nettowinstcijfer van 1,225 miljard euro. Dat is gevoelig meer dan de 1,11 miljard waar analisten op rekenden. Het is ook duidelijk beter dan de kwartaalwinst van het eerste en vierde kwartaal van 2017.

ING verwijst naar het ‘commerciële momentum’ dat van kracht bleef in de eerste drie maanden van 2018. De bank wist een bijkomende 170.000 primaire klanten aan te trekken buiten haar klassieke markten, met name in Australië, waardoor ING nu 11,2 miljoen basisklanten telt. Het totale aantal retailklanten groeide met ruim 400.000 tot 37,8 miljoen aan. Topman Ralph Hamers schrijft het succes onder meer toe aan nieuwe beleggingsproducten en diensten die de bankervaring aangenamer maken. ‘Wij zitten op schema om ons doel van 14 miljoen primaire relaties in 2020 te halen’, stelt hij.

Ook de kredietverlening bleef op toeren: de kernkredietverlening groeide met 12,3 miljard euro, wat zich vertaalde in meer winst uit leningen.

De hogere nettowinst is ook te danken doordat ING minder geld opzij moest zetten voor slechte leningen: 85 miljoen in het eerste kwartaal, ruim een derde minder dan een jaar eerder. Analisten hadden een toename van de voorzieningen tot 200 miljoen euro verwacht.

ING wist voorts in het eerste kwartaal de kosten goed onder controle te houden. De uitgaven daalden tegenover het vierde kwartaal, toen de kosten hoger uitvielen door groei-investeringen en uitzonderlijke elementen.

Samen met de groei van de kredietverlening en lagere risicokosten draagt dit ertoe bij dat de onderliggende winst voor belastingen 2,1 procent hoger uitkomt op 1,686 miljard euro. Analisten gingen volgens Reuters uit van een daling tot 1,65 miljard euro.

Kernkapitaal

Hamers, die in 2013 aan het roer kwam bij ING, is volop aan het investeren in financiële technologie en het kantorennetwerk aan het inkrimpen. Omdat de competitie op de Nederlandse thuismarkt toeneemt, zet hij ook meer en meer in op buitenlandse markten.

De topman toont zich overigens tevreden over de vooruitgang die in België wordt geboekt met de integratie van Record Bank in ING Belgium, een operatie die hij in de eerste helft van dit jaar hoopt af te ronden.