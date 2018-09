ING krijgt miljoenenboete van beurs van New York

De boete van de NYSE heeft te maken met de handel in American Depositary Receipts (ADR's), of aandelen van niet-Amerikaanse bedrijven, die genoteerd staan op Amerikaanse beurzen of die onderhands worden verhandeld. Even duiden: een aandeel van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf kan in dollar worden aangekocht via een bank of een broker, in de vorm van een ADR. De broker of de bank moet dan in ruil voor die ADR een origineel aandeel van de beurs van Amsterdam neerleggen bij een bewaarbank.