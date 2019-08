ING mag voor 100 miljard betalingen doen voor Vlaanderen

ING België mag zich nog vier jaar lang de huisbankier van de Vlaamse overheid noemen. Het prestigieuze contract is goed voor meer dan 10 miljoen verrichtingen per jaar.

PMV

Nieuw is dat in 2020 50 extra entiteiten meedoen aan het centraal kasbeheer van de Vlaamse overheid. Het gaat om vehikels van de investeringsmaatschappijen PMV en LRM, over de Vlaamse Zorgkas, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het bedrijf achter de Liefkenshoektoltunnel tot het Antwerpse cultuurhuis De Singel.