ING moet opnieuw snoeien in marktendivisie

De Nederlandse bank ING zet het mes dieper in zijn marktendivisie. Eerder verloren al tientallen traders en medewerkers in Amsterdam en Brussel hun baan.

Volgens de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad (FD) moeten nog eens 35 mensen vertrekken bij deze afdeling van de bank, die zwaar verlieslatend is. Daarvan zouden er 12 actief zijn in Amsterdam. Het is nog niet duidelijk wat de impact in Brussel is.

Het banenverlies is het gevolg van een andere organisatie van het team dat financiële producten verkoopt aan bedrijven en institutionele beleggers. Ook in Londen worden de activiteiten ‘gebundeld en eenvoudiger ingericht’.

Het is de tweede reorganisatie in korte tijd bij ING's marktendivisie. In 2017 centraliseerde de bank de handel in obligaties, valuta's en andere financiële producten in Londen. Dat kostte tientallen handelaren en ondersteunde medewerkers in Amsterdam en Brussel hun baan. De verhuizing was een van de maatregelen waarmee de afdeling financial markets per jaar 200 miljoen euro moest besparen, een kostenreductie van 20 procent.

De woordvoerder van ING spreekt in FD over ‘uitdagende marktomstandigheden’ voor de afdeling. Daardoor heeft de bank ‘de laatste maanden verschillende maatregelen genomen om activiteiten te stroomlijnen of stop te zetten’.