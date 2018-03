ING-topman krijgt 50 procent opslag

De bestuurders van de bank worstelen al jaren met de niet-marktconforme beloning van de CEO, zegt ING-voorzitter Jeroen Van der Veer in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. 'We hebben het telkens uitgesteld, maar hebben nu besloten een grote stap te maken', aldus Van der Veer, die niet wil zeggen of Hamers om de loonsverhoging heeft gevraagd.