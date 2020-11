Ierse broers bouwen in tien jaar betaalgigant van 70 miljard

Het Amerikaanse betaalbedrijf Stripe stoomt zich klaar voor een nieuwe kapitaaloperatie om in te spelen op de wereldwijde boom in e-commerce. Eerder had het succes van Stripe al 's werelds jongste miljardairs gemaakt van de Ierse broers Collison.

Jaren was Patrick Collison ervan overtuigd dat hij zijn leerkrachten in Dromineer, een onooglijk dorpje op het Ierse platteland, keer op keer te slim af was toen hij in de klas boeken las toen de lessen hem niet meer konden boeien. Tot hij jaren later van zijn toenmalige directeur te horen kreeg dat de school de leeswoede van de jongen oogluikend had toegestaan. Iedereen besefte toen al dat Patrick en diens twee jaar jongere broer John te slim waren voor een Iers plattelandsschooltje.

Dat laatste werd woensdag nog eens duidelijk. Stripe, het betaalbedrijf van de Collisons, stoomt zich volgens het persagentschap Bloomberg klaar voor een nieuwe kapitaalronde die de onderneming zou waarderen op minstens 70 miljard dollar - omgerekend net geen 60 miljard euro. Dat is meer dan twee keer de beurswaarde van een bank als KBC en een pak meer dan de dik 47 miljard euro die beleggers op Stripes grote Nederlandse concurrent Adyen kleven.

Enorme bedragen, maar betaaltechnologie is hipper dan ooit. Nu de coronacrisis mensen massaal op het web doet shoppen, staan investeerders in drommen aan te schuiven om een voet tussen de deur te krijgen bij de bedrijven die al die online betalingen mogelijk maken. Die trend jaagt niet alleen de waarderingen van Stripe fors de hoogte in, maar ook van Adyen of het Zweedse Klarna.

De Collisons stampten Stripe slechts tien jaar geleden uit de grond op basis van amper zeven regels computercode. De broers, op dat moment 20 en 22 jaar, zagen in dat achter veel e-commercebedrijven complexe en verouderde financiële technologie schuilging. Als je als bedrijf een online winkel start, praat je niet enkel met je bank, maar ook met betaalverwerkers en bedrijven die beide partijen met elkaar in verbinding brengen. Een tijdrovende bezigheid die handelaars handenvol geld kost.

Stripe maakte het voor apps en sites mogelijk om nagenoeg meteen te connecteren met banksystemen of kredietkaartbedrijven. Stripe werd al snel populair bij bedrijven in Silicon Valley. Onder andere Facebook, Uber-concurrent Lyft en de maaltijdbezorgingsapp Doordash maken gebruik van de Stripe-technologie. Later zouden giganten als Amazon volgen, maar ook buiten de VS bindt Stripe meer bedrijven aan zich. In België is onder andere de Gentse specialist in kmo-software Teamleader klant.

Op zijn 16de was John Collison al naar de VS getrokken om er te studeren aan het vermaarde MIT in Boston.

Voor ze met Stripe begonnen, konden de twee broers zich al aardig inwerken in de Amerikaanse techwereld. Op zijn 16de was John al naar de VS getrokken om er te studeren aan het vermaarde MIT in Boston. Patrick volgde hem enkele jaren later om aan Harvard te studeren. Kort daarop verkochten ze hun eerste techbedrijf, dat transacties op de veilingsite Ebay vergemakkelijkt, voor 5 miljoen dollar.

Dat bracht hen uiteindelijk naar het Californische techwalhalla Palo Alto, waar ze met Stripe een kantoor openden vlak bij die andere betaalgigant, Paypal. Onder de investeerders van het eerste uur bevinden zich trouwens co-oprichters van Paypal: Tesla- entrepreneur Elon Musk en Peter Thiel van het dataminingbedrijf Palantir. Ook Michael Moritz van het invloedrijke investeringsfonds Sequoia zag al snel het potentieel van Stripe in.