Immoweb stort zich op woonkredieten en brandverzekeringen

Immoweb, sinds de jaren 90 een dominante speler op de markt voor vastgoedadvertenties, zette in maart vorig jaar al een eerste verzekeringsproduct in de markt. In samenwerking met Qover, een Belgische start-up die gespecialiseerd is in digitale verzekeringen, lanceerde het toen een polis waarmee verhuurders zich kunnen indekken tegen wanbetalingen van hun huurders.