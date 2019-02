Inbrekers roven via riool en tunnel kluizenzaal bank leeg

In Antwerpen is zondag de kluizenzaal van een BNP Paribas Fortis-bank aan de Belgiëlei leeg geroofd. De dieven raakten binnen via een tunnel.

Onbekenden hebben zondag kluizen open gebroken in het BNP Paribas Fortis-filiaal aan de Belgiëlei. Dat bevestigt de lokale politie. De omvang van de buit is nog onbekend.

De bewakingsfirma van het kantoor verwittigde zondagmiddag de politie over een mogelijke inbraak. In de kluizenzaal bleken inderdaad braaksporen te zijn, maar alleen aan de binnenzijde.

'Er is dan een tunnel naar de riolering gevonden', zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. 'We hebben eerst metingen naar gas laten uitvoeren om te zien of het veilig was om daarin af te dalen. In de riolering hebben we vervolgens nog een tweede tunnel gevonden die uitkwam in een pand in de Nerviërsstraat.'

Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek in de bank en het nabijgelegen pand waar de tweede tunnel uitkwam. Er zouden nog geen verdachten gearresteerd zijn. Over de buit is er intussen nog veel onduidelijkheid. De politie stelt dat er verschillende kluizen werden opengebroken, maar of daar iets in zat is niet bekend.

Vermoedelijk gaat het om kluizen van klanten.