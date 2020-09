Incofin helpt honderdduizenden Cambodjanen door coronacrisis

In ontwikkelingslanden kunnen massa's mensen hun leningen niet terugbetalen door corona. Het Antwerpse Incofin stopte Cambodjaanse kredietverstrekkers 24 miljoen dollar toe om betalingsuitstel te verlenen aan hun honderdduizenden klanten.

Zelfs in landen waar de pandemie weinig slachtoffers maakt, is er een zware impact bij het armste deel van de bevolking. Dat blijkt uit cijfers die de verschaffers van microkredieten vrijgeven. Microkredieten zijn erg beperkte leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Door plotse werkloosheid en restrictieve maatregelen kunnen leningen massaal niet worden terugbetaald.

16,3% Slechte kredieten Door corona verdubbelde het aandeel slechte kredieten bij microkredietverstrekkers bijna tot 16,3 procent.

Het aandeel slechte kredieten, met een betalingsachterstand van minstens 30 dagen, verdubbelde van gemiddeld 8,8 procent voor de pandemie tot 16,3 procent halfweg mei, meldt CGAP, een vehikel van de Wereldbank. Die waarschuwt dat een derde van de microkredietinstellingen solvabiliteitsproblemen riskeert omdat de portefeuille slechte kredieten er groter is dan het kapitaal.

Microkredietverstrekkers hebben daarom massaal betalingsuitstel gegeven aan hun klanten of de leningen geherstructureerd. Opmerkelijk is dat ook meer dan twee derde de kredietkraan voor nieuwe klanten heeft dichtgedraaid, soms volledig.

Dat merken ze ook bij het Antwerpse Incofin Investment Management. Die kent niet zelf kredieten toe, maar is een actieve investeerder in microkredietinstellingen in alle hoeken van de wereld. Vooral in Cambodja schakelde Incofin door corona een tandje hoger en pompte het via zijn fondsen 24 miljoen dollar in drie lokale microkredietverleners die samen 1,5 miljoen microkredieten beheren.

Dat is opmerkelijk, want de voorbije jaren had Incofin zijn investeringen in dat Aziatische land net teruggeschroefd omdat er voldoende liquiditeit in de markt was en om oververhitting te vermijden. Nu wil de regiodirecteur Azië Dina Pons het land er met extra middelen mee bovenop helpen, want de situatie is er ernstig.

Schoenen

Cambodja telt amper 300 officiële coronagevallen, maar de economische schade is enorm. De toeristische sector met de bekende tempels van Angkor Wat viel compleet stil door reisbeperkingen. De schoenen- en textielfabrieken werden getroffen door een verstoring van de aanvoer van grondstoffen uit China. Die sectoren zijn samen met het transport goed voor 70 procent van de economische groei. Door de injectie van Incofin hebben enkele microkredietinstellingen alvast extra buffers om betalingsuitstel of nieuwe kredieten toe te kennen.

Ook in andere regio's stak Incofin de voorbije maanden een twintigtal microkredietinstellingen geld toe. Vooral in Latijns-Amerika moest het bijspringen in landen als Mexico, El Salvador, Bolivia en Honduras. 'In veel landen ging het al moeilijk door politieke problemen, maar corona heeft het nog erger gemaakt', zegt Incofin-woordvoerder Jorgen Muylaert.

Pompt Incofin nu meer geld in microkredietinstellingen dan anders? 'In april en mei kenden de investeringen een dip. Er was minder activiteit en minder vraag door de lockdown en de focus op gezondheid', zegt Muylaert. De investeringen in de eerste jaarhelft, 125 miljoen euro, liggen ruim een tiende lager dan vorig jaar. 'Maar in de zomermaanden werd een inhaalbeweging gemaakt en nu zitten we aan 10 tot 15 procent meer dan vorig jaar.'