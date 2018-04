Integrale moet weer kapitaal bijtanken

Voor de tweede keer in korte tijd krijgt de Luikse verzekeraar Integrale een verse kapitaalinjectie. Apicil Prévoyance, een van de kleine aandeelhouders, pompt er 15 miljoen euro extra in.

De Nationale Bank stelt Integrale wel vrij om de knipperlichtreserve bij te vullen. Dat is een specifieke buffer die levensverzekeraars moeten aanleggen in een klimaat van lage rente. De toezichthouder houdt de Luikse pensioenspeler al enige tijd nauwlettend in het oog. Onder druk van de Nationale Bank moest Integrale, een verzekeraar met coöperatieve inslag, zich in 2016 al omvormen tot een nv.