Italiaanse prinses lijdt nederlaag in strijd met BNP Paribas

In het nieuws omdat ze volgens een Antiliaanse rechter onrechtmatig handelde door vermogen voor de bank te verbergen.

De Italiaanse prinses Camilla Crociani, de vrouw van prins Carlo van Bourbon-Sicilië en een bekende jetsetfiguur, heeft een zware nederlaag geleden in een aanslepende strijd met de Franse bank BNP Paribas . Het conflict rond 100 miljoen dollar werd de voorbije jaren gretig opgepikt door boulevardbladen en de economische pers. Door de rechtszaken kwamen details over het fortuin van de familie Crociani, dat weggeborgen zat in talrijke buitenlandse vennootschappen en trusts, op straat te liggen.

Alles begon in 2010 toen Crociani en haar moeder 100 miljoen dollar uit de familietrust op Jersey haalden en lieten overmaken naar een aparte structuur van moeder Edoarda Crociani, die in de jaren zestig bekend was als de actrice Edy Vessel. Dat gebeurde zonder medeweten van zus Cristina Crociani. Het familiefortuin, dat behalve een luxejacht en vastgoed in de VS en Monaco ook veel kunst omvat, is te danken aan het beveiligingssoftwarebedrijf Vitrociset dat vader Camillo Crociani in de jaren vijftig mee had opgericht.

Zus Cristina was niet te spreken over haar onterving en trok naar de rechter. Ze won de zaak en moeder Edoarda moest het geld terugstorten. Ook BNP Paribas werd veroordeeld tot het terugstorten van het vermogen. De Franse bank was de huisbankier van de Crociani's en was medebeheerder van de trust. Ze had niet mogen meewerken aan de operatie om het geld buiten het bereik van zus Christina te verplaatsen.

BNP Paribas betaalde na de veroordeling 100 miljoen dollar terug aan de familietrust, maar trok daarna alle juridische registers open om het geld te recupereren bij bedrijven van de Crociani-dynastie. Een moeilijke zaak, omdat de rijkdom dankzij allerlei adviseurs goed verstopt is.

In een recent interview met Het Financieele Dagblad verklaarde Camilla Crociani dat alle miserie begon toen BNP Paribas de trusts wou herstructureren om minder risico te lopen en meer te kunnen verdienen. Ze noemde het een 'kwaadaardige truc'.

Op haar druk gevolgde Instagram-pagina pakt Camilla Crociani uit met foto's van haar liefdadigheidsactiviteiten en glamoureuze beelden. Maar achter die façade schuilt een bittere strijd met de bank. Een recent vonnis in het paradijselijke eiland Curaçao, een thuishaven van veel trusts, doet de prinses nu veel pijn.

Picasso

In zijn pogingen het geld te recupereren heeft BNP Paribas geprobeerd het verborgen vermogen van de familie Crociani in Curaçao in kaart proberen te brengen. Daarbij stootte de bank op de eigenaardige verkoop van tien kunstwerken. Moeder Crociani verkocht in 2015 doeken van onder andere Picasso en Van Gogh aan dochter Camilla. Dat gebeurde volgens de bank 50 procent onder de geschatte waarde, kwestie van vermogen te verbergen.

Camilla ontkende dat en argumenteerde dat de klassieke kunst goedkoop was omdat de werken in matige staat verkeren. De rechtbank in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao, volgde haar niet. Volgens Het Financieele Dagblad is daar voor het eerst ook bepaald dat Camilla hoofdelijk aansprakelijk is. De bank zal dus ook een deel van de 100 miljoen dollar en mogelijk extra kosten kunnen claimen bij Camilla Crociani.