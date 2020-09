Jeroen Piqueur: 'Laat het proces maar komen'

Jeroen Piqueur, de voormalige topman van de failliete Optima Bank, vreest voor de verjaring van het onderzoek naar de ondergang van de bank vier jaar geleden.

'Laat het proces maar komen', klinkt het vrijdagavond in een gesprek met 'Terzake'. 'Waar wacht men nog op?', zegt Piquer, die denkt dat het parket het niet tot een proces wil laten komen.

'Ik begrijp nog altijd niet waarom de bank in faling ging. Het lijkt wel alsof men er alles aan heeft gedaan om Optima klein te krijgen.'

De Optima Bank ging in 2016 failliet. Piqueur, zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden.

Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste eind december 2017 om hem vrij te laten onder voorwaarden. Dat gebeurde in afwachting van een proces, maar het onderzoek sleept nog altijd aan.

Ik wil mij kunnen verdedigen en vermijden dat ik door het leven moet als een schurk die is kunnen ontsnappen door verjaring. Jeroen Piqueur Ex-topman Optima Bank

Piqueur verloor het gros van zijn bezittingen in een kluwen van juridische procedures na het faillissement. Hij gaat nu frontaal in de tegenaanval en doorbreekt na vier jaar het stilzwijgen, omdat hij vreest dat het onderzoek op de lange baan wordt geschoven.

Het dossier dreigt te verjaren en dat wil Piqueur absoluut vermijden, omdat de ware toedracht in de saga over het faillissement van Optima dan nooit aan het licht zou komen, luidt het. 'Ik wil mij kunnen verdedigen en vermijden dat ik door het leven moet als een schurk die is kunnen ontsnappen door verjaring.'