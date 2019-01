KBC koopt voor 1,4 miljard euro schulden terug

KBC krijgt van Europa de toestemming om 1,4 miljard euro schuldeffecten - die tot het kernkapitaal behoorden - terug te kopen. 'KBC is een van de best gekapitaliseerde banken van Europa', klinkt het.

In een persbericht wijst CEO Johan Thijs erop dat KBC ‘een van de best gekapitaliseerde en gepositioneerde financiële instellingen in Europa’ is. De kapitaalratio bedroeg volgens de Deense compromismethode 16 procent eind september, waar de minimumvereiste op 10,6 procent is bepaald.