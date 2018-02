KBC koopt voor het eerst sinds 2007 eigen aandelen in

Via de inkoop en een stevig dividend laat de bank- en verzekeringsgroep bijna 60 procent van de winst over 2017 naar de aandeelhouders vloeien.

Voor de vierde keer op rij legt KBC een beter dan verwacht kwartaalresultaat voor. Daardoor steeg over heel 2017 de nettowinst 6 procent naar 2,58 miljard euro of 6,03 euro per aandeel, iets beter dan de 2,54 miljard die analisten gemiddeld verwachtten.

Dit ondanks een - afgelopen zomer al gesignaleerde - eenmalige minwaarde in het vierde kwartaal, die voortvloeit uit het Zomerakkoord van de Belgische regering. Op lange termijn is de lagere vennootschapsbelasting natuurlijk een opsteker, maar op korte termijn moest KBC een minwaarde van 211 miljoen euro in de boeken nemen omdat de bank in de toekomst minder overgedragen verliezen zal kunnen in rekening brengen.

De bank- en verzekeringsgroep keert een dividend uit van bruto 3 euro per aandeel, in lijn met de verwachting van analisten. Bovendien is er een extraatje: KBC gaat namelijk 2,7 miljoen eigen aandelen inkopen om de verwatering bij de toekenning van aandelenopties voor het personeel tegen te gaan.

Bij de huidige beurskoers vloeit zo indirect een extra 200 miljoen naar de aandeelhouders, waardoor KBC 59 procent van de winst over 2017 uitkeert.

Mondjes

Opvallend: het is voor het eerst sinds 2007 - vóór de financiële crisis dus - dat KBC eigen aandelen inkoopt. Via die inkopen countert dus KBC de aandelenopties aan het personeel en vermijdt de groep dat de winst de komende jaren over meer 'hongerige mondjes' moet gespreid worden.