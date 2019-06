KBC maakt zichtrekening kwart duurder

Volgens KBC is het de eerste keer in vijf jaar dat de prijzen worden aangepast. Die zijn volgens het bedrijf nodig om de reële kostprijs van de uitbreiding van het aantal digitale diensten te weerspiegelen. De Plus-rekening kost nu 36 euro per jaar, inclusief kredietkaart, wat vergelijkbaar is met een gelijkaardige rekening bij BNP Paribas Fortis maar meer dan bij ING en Belfius.