KBC springt met Keltische tijger over de lat

Het goede nieuws: de resultaten van KBC zijn beter dan verwacht. Het minder goede nieuws: de bank- en verzekeringsgroep bewees in 2017 keer op keer dat beter dan verwachte rapporten verre van een waterdichte garantie vormen voor applaus bij beleggers.

Over het eerste kwartaal kwam de nettowinst uit op 556 miljoen euro. Dat is 12 procent minder dan de 630 miljoen euro over het eerste kwartaal van 2017, maar een stuk meer dan de 480 miljoen die de door KBC zelf bijgehouden analistenconsensus verwachtte.