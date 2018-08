KBC strikt De Lijn voor alles-in-eenapp

Klanten van KBC kunnen binnenkort via de mobiele KBC-app onmiddellijk een bus- of tramticket van De Lijn kopen.

Daarmee breidt KBC zijn niet-bancaire diensten in de mobiele app verder uit. Chauffeurs kunnen al via één klik een parkeerplaats betalen dankzij een samenwerking met 4411. Ook het saldo van uw maaltijd- en ecocheques (Monizze) kan u raadplegen in de KBC-app.

'We maken de drempel om digitale tickets te kopen nog lager', klinkt het bij De Lijn, dat vorig jaar via de eigen app al 12 miljoen digitale tickets verkocht. Dat is ongeveer 60 procent van de totale verkoop.

'De KBC Mobile-gebruiker hoeft geen extra app te installeren en ook geen nieuwe account aan te maken. Hij hoeft slechts eenmalig zijn gsm-nummer in te geven. In KBC Mobile selecteert hij De Lijn en hij kiest de rekening waarlangs hij de betaling wenst te doen', zegt de bank.