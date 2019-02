KBC trekt dividend met 17 procent op

In het vierde kwartaal was er wel een forse winstgroei van 56 procent tot 621 miljoen euro. Dat is boven de 595 miljoen euro die analisten hadden voorspeld.

Ook de exploitatiekosten gingen de hoogte in. Daarvoor verwijst KBC vooral naar de consolidatie van UBB/Interlease in Bulgarije, dat voor het eerst een volledig jaar in de cijfers zit opgenomen. Maar er waren ook hogere bankentaksen en wisselkoerseffecten.

Ierland

Dividend

Ondanks de stabilisering van de nettowinst, per aandeel gaat het om een daling van 6,03 euro per aandeel naar 5,98 euro per aandeel, gaat KBC zijn dividend fors verhogen. De aandeelhouders kunnen rekenen op een bruto-dividend van 3,5 euro per aandeel tegenover 3 euro het jaar voordien. Omdat er in november al een interim-dividend van 1 euro per aandeel was betaald, komt het slotdividend in mei uit op 2,5 euro.